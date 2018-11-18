Президент Молдавии Додон верит в победу социалистов на парламентских выборах в феврале 2019 года

Приложить максимум усилий для победы на выборах в парламент Молдавии 24 февраля 2019 года призвал в воскресенье участников многотысячного митинга Партии социалистов в центре Кишинева президент республики Игорь Додон.

Выступая перед манифестантами, он заявил, что в современной истории Молдавии уже были такие моменты, когда после 10 лет разрухи к власти пришли "красные".

"Это случилось в феврале 2001 года, когда "красные" получили конституционное большинство в парламенте и занялись восстановлением республики. И сейчас нам нужна победа на выборах, которую мы должны быть в состоянии защитить вот здесь, в центре Кишинева", - сказал глава государства.

Он напомнил, что Партия социалистов поддержала на выборах нынешнего башкана Гагаузии Ирину Влах, и теперь в этой автономии на юге Молдавии видны ростки развития и процветания.

"Многие сегодня гагаузам завидуют. Тогда, когда в Молдавии закрывают школы и детские сады, в Гагаузии они открываются. Когда в Молдавии закрывают трансляции российских телеканалов под видом надуманной "пропаганды", в Гагаузии все имеют возможность смотреть российские телеканалы", - сказал И.Додон.

По его словам, 2019 год будет для Молдавии "годом побед".

"Мы победим и сметем эту власть, которой уже ничего не поможет", - считает И.Додон.

Он повторил свои слова двухлетней давности, когда победил на всенародных выборах президента Молдавии. "Тогда мы одержали промежуточную победу. За два года парламент и правительство сняли с президента полномочия. Но это им уже не поможет. Победа будет за нами, за социалистами, с которыми народ Молдавии", - сказал молдавский лидер.

Президент провел обратил внимание на "плачевные итоги" управления республикой так называемыми проевропейскими партиями, указав, что Молдавия сегодня оказалась перед реальной опасностью исчезнуть как государство.

"За 10 лет такого управления количество студентов сократилось со 120 тыс. до 65 тыс. Власти надругались над стариками, повысив пенсионный возраст", - заметил он.

И.Додон обратился к участникам митинга с вопросом: "Мы и дальше будем терпеть все это, или скажем "нет", "хватит"!".

Участники митинга приняли Резолюцию из 10 пунктов, в которой осудили нынешнюю власть в Молдавии и результаты ее правления.