В Кремле заявляют, что никакой сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов нет и быть не может

Никакой сепаратной сделки с Японией о судьбе Курильских островов нет и быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее", - сказал он в эфире программы "Москва. Россия. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).
"Это не так. И так быть не может", - подчеркнул в связи с этим Д.Песков.
Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года.
"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет", - сказал Д.Песков.
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