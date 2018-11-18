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СНГ 18.11.2018 16:13

В Кремле заявляют, что никакой сепаратной сделки о передаче Японии Курильских островов нет и быть не может

Никакой сепаратной сделки с Японией о судьбе Курильских островов нет и быть не может, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее", - сказал он в эфире программы "Москва. Россия. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

"Это не так. И так быть не может", - подчеркнул в связи с этим Д.Песков.

Он пояснил, что президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ взяли за основу переговоров по данной проблематике советско-японскую декларацию 1956 года.

"Можно ли говорить о том, что это означает автоматическую передачу каких-то территорий? Абсолютно нет", - сказал Д.Песков.

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, ОСТРОВА, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]