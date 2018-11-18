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СНГ 18.11.2018 16:38

Прорывов на американском направлении ожидать не стоит - Песков

Кремль не ждет прорыва в российско-американских отношениях.

"Прорывов нет, никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении. В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов", - сказал Д.Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он напомнил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа планировалась в Париже, однако "из-за уважения к принимающей стороне, которая выражала пожелание, чтобы ничто не отвлекало от мемориальных мероприятий" беседа лидеров не состоялась.

"Сейчас мы ориентируемся на Аргентину на саммит "большой двадцатки". Пока это понимание подтверждается и со стороны наших американских коллег", - сказал Д.Песков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ОТНОШЕНИЯ, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]