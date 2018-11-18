Прорывов на американском направлении ожидать не стоит - Песков

Кремль не ждет прорыва в российско-американских отношениях.

"Прорывов нет, никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении. В данном случае, наверное, стоит ожидать следующего контакта двух президентов", - сказал Д.Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он напомнил, что встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа планировалась в Париже, однако "из-за уважения к принимающей стороне, которая выражала пожелание, чтобы ничто не отвлекало от мемориальных мероприятий" беседа лидеров не состоялась.

"Сейчас мы ориентируемся на Аргентину на саммит "большой двадцатки". Пока это понимание подтверждается и со стороны наших американских коллег", - сказал Д.Песков.