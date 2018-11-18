Москва на переговорах о мирном договоре с Токио будет учитывать союзнические отношения Японии и США - Песков

Переговоры с Японией по заключению мирного договора будут вестись с учетом союзнических обязательств Токио, прежде всего, перед Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это важная тема. Россия страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО, например, давайте вспомним Михаила Сергеевича Горбачёва, вспомним все контакты с Германией, с США и, давайте, вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, которая, кстати, продолжается и по сей день", - сказал Д. Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Он добавил: "Конечно, имея такой богатый опыт, России не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, в первую очередь США".
По его словам, это во внимание принимается. "И в ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос. Без этого просто невозможно будет сдвинуться с места", - сказал Д. Песков.
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