Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9267 RUR   0.0258 GBR   2.1743 TRY   0.3163

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° Завтра 12° 21 Ноя 15° 22 Ноя 14°

СНГ 18.11.2018 19:28

Москва на переговорах о мирном договоре с Токио будет учитывать союзнические отношения Японии и США - Песков

Переговоры с Японией по заключению мирного договора будут вестись с учетом союзнических обязательств Токио, прежде всего, перед Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это важная тема. Россия страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО, например, давайте вспомним Михаила Сергеевича Горбачёва, вспомним все контакты с Германией, с США и, давайте, вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, которая, кстати, продолжается и по сей день", - сказал Д. Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил: "Конечно, имея такой богатый опыт, России не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, в первую очередь США".

По его словам, это во внимание принимается. "И в ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос. Без этого просто невозможно будет сдвинуться с места", - сказал Д. Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, США


Похожие новости


Токио не менял позицию в отношении спорных с Россией островов - Абэ Путин рассчитывает на продолжение сложившегося диалога с премьером Японии, напоминает о предстоящей на G20 встрече Премьер Абэ заявил, что для Японии неприемлемо подписать мирный договор с РФ без принципиального решения территориального вопроса - Путин Абэ заявил о беспрецедентно высоких темпах развития российско-японских отношений Путин обсудил с Абэ наращивание экономического взаимодействия Рябков обсудит в среду с замглавы МИД Японии ситуацию в Северо-Восточной Азии, включая тему ПРО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]