Москва на переговорах о мирном договоре с Токио будет учитывать союзнические отношения Японии и США - Песков

Переговоры с Японией по заключению мирного договора будут вестись с учетом союзнических обязательств Токио, прежде всего, перед Вашингтоном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это важная тема. Россия страна наученная, имеющая горький опыт в плане НАТО, например, давайте вспомним Михаила Сергеевича Горбачёва, вспомним все контакты с Германией, с США и, давайте, вспомним ползучую экспансию НАТО, в том числе военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ, которая, кстати, продолжается и по сей день", - сказал Д. Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил: "Конечно, имея такой богатый опыт, России не может не принимать во внимание союзнические отношения Японии с другими странами, в первую очередь США".

По его словам, это во внимание принимается. "И в ходе переговоров, конечно, нужно будет найти ответ на этот вопрос. Без этого просто невозможно будет сдвинуться с места", - сказал Д. Песков.