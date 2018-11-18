Макрон призывает Европу стать сильнее и предотвратить глобальный хаос

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье германским парламентариям, что Европе необходимо укреплять свои силы и предотвратить наступление хаоса в мире.
"Европа и ось Франция-Германия, являющаяся ее частью, имеют обязанность: не позволить миру соскользнуть в хаос и вести его по дороге в мирные времена", - цитируют французского лидера западные СМИ.
"Вот почему Европа должна быть сильнее", - добавил Э.Макрон.
Президент Франции находится в воскресенье с визитом в ФРГ.
По его словам, Европа не должна "стать игрушкой великих держав, но должна принять на себя больше ответственности за свою безопасность и оборону, и не должна соглашаться с второстепенной ролью в мировой политике".
Президент Франции призвал европейские страны к единству и к вере в себя, чтобы дать ответ на вызовы будущего.
Он отметил, что Европа возглавляет кампании против климатических изменений и в поддержку "зеленой энергетики", а также добивается многостороннего подхода в решении вопросов, связанных с торговлей, безопасностью, миграцией и климатом.
Ранее на этой неделе Э.Макрон заявил, что Европа должна создать свою армию, так как государства континента не могут больше опираться на США в вопросах обороны.
Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая в минувший вторник с призывом создать в Европе собственную армию и учредить Совет безопасности Европы с председателем, сменяемым на основе ротации.
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