Макрон призывает Европу стать сильнее и предотвратить глобальный хаос

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье германским парламентариям, что Европе необходимо укреплять свои силы и предотвратить наступление хаоса в мире.

"Европа и ось Франция-Германия, являющаяся ее частью, имеют обязанность: не позволить миру соскользнуть в хаос и вести его по дороге в мирные времена", - цитируют французского лидера западные СМИ.

"Вот почему Европа должна быть сильнее", - добавил Э.Макрон.

Президент Франции находится в воскресенье с визитом в ФРГ.

По его словам, Европа не должна "стать игрушкой великих держав, но должна принять на себя больше ответственности за свою безопасность и оборону, и не должна соглашаться с второстепенной ролью в мировой политике".

Президент Франции призвал европейские страны к единству и к вере в себя, чтобы дать ответ на вызовы будущего.

Он отметил, что Европа возглавляет кампании против климатических изменений и в поддержку "зеленой энергетики", а также добивается многостороннего подхода в решении вопросов, связанных с торговлей, безопасностью, миграцией и климатом.

Ранее на этой неделе Э.Макрон заявил, что Европа должна создать свою армию, так как государства континента не могут больше опираться на США в вопросах обороны.

Его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель, выступившая в минувший вторник с призывом создать в Европе собственную армию и учредить Совет безопасности Европы с председателем, сменяемым на основе ротации.