Трамп заявил о нежелании слушать аудиозапись убийства Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предоставили полную информацию об аудиозаписи убийства журналист Джамаля Хашкаджи, однако он сам не хотел бы слушать запись из-за ее жестокости.
"(Не хочу слушать - ИФ) потому что это мучительная запись. Ужасная запись", - сказал президент в интервью "Фокс-ньюс".
"Это (убийство - ИФ) было очень жестоким, очень грязным и кошмарным", - добавил он.
В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.
Саудовский журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.
Президент Алиев прибыл с визитом в Беларусь
Глава Народного фронта задержан в результате несанкционнированного шествия в Баку - полиция
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
Избавить российский картофель от колорадского жука без генетических модификаций невозможно - ученый
Азербайджан инвестировал в экономику Грузии более $3 млрд – министр
Аттестация сотрудников таможенных пунктов завершится до 1 декабря - ГТК
Эксперты WWF считают, что популяцию диких тигров в Азии еще можно восстановить
Совершившая самоподрыв в Грозном женщина могла являться уроженкой Дагестана - источник
Смертница взорвала себя в Грозном, жертв и пострадавших нет - МВД
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Президент Алиев принял участие в открытии Комплекса железнодорожного вокзала в Сумгайыте, вернулся в Баку на поезде
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственной Миграционной Службой
В бакинской школе состоялся открытый урок «Аристократ слова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»