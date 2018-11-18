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Дальнее зарубежье 18.11.2018 20:08

Трамп заявил о нежелании слушать аудиозапись убийства Хашкаджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему предоставили полную информацию об аудиозаписи убийства журналист Джамаля Хашкаджи, однако он сам не хотел бы слушать запись из-за ее жестокости.

"(Не хочу слушать - ИФ) потому что это мучительная запись. Ужасная запись", - сказал президент в интервью "Фокс-ньюс".

"Это (убийство - ИФ) было очень жестоким, очень грязным и кошмарным", - добавил он.

В конце прошлой недели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти передали аудиозаписи с моментом убийства Дж.Хашкаджи США, Франции, ФРГ, Великобритании и Саудовской Аравии.

Саудовский журналист Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

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Тэги: ТРАМП, ЖУРНАЛИСТ, АУДИОЗАПИСЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]