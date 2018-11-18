Президент Алиев прибыл с визитом в Беларусь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Беларусь, сообщает сайт главы государства.

И.Алиева в Национальном аэропорту Минска встретили вице-премьер Беларуси Михаил Русый и другие официальные лица.

В рамках визита в понедельник президент Азербайджана обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко перспективные направления двустороннего сотрудничества между Баку и Минском.

Президенты также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов о двустороннем сотрудничестве.

Р.Бабаев