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Внешняя политика 18.11.2018 23:57

Президент Алиев прибыл с визитом в Беларусь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в воскресенье вечером с официальным визитом в Беларусь, сообщает сайт главы государства.

И.Алиева в Национальном аэропорту Минска встретили вице-премьер Беларуси Михаил Русый и другие официальные лица.

В рамках визита в понедельник президент Азербайджана обсудит со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко перспективные направления двустороннего сотрудничества между Баку и Минском.

Президенты также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях.

По итогам переговоров ожидается подписание ряда документов о двустороннем сотрудничестве.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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