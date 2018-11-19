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СНГ 19.11.2018 15:44

Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии - МИД Казахстана

Совет безопасности ООН в понедельник в штаб-квартире в Нью-Йорке обсудит палестинский вопрос и политическую ситуацию в Сирии, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"19 ноября состоится брифинг в Совбезе ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также консультации по политической ситуации в Сирии", - сказал казахстанский дипломат на брифинге в понедельник в Астане.

По словам А.Смадиярова, в консультациях, которые пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 19-21 ноября примет участие и казахстанская делегация.

Он также сообщил, что 20 ноября в Совбезе ООН состоятся открытые дебаты на тему "Мир и безопасность в Африке", "Усиление миротворческих операций в Африке".

"Как вы знаете, недавно 120 миротворцев Казахстана пополняли ряды "голубых касок" ООН, служащих в составе временах сил ООН в Ливане", - напомнил А.Смадияров.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, СОВБЕЗ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]