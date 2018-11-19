Совбез ООН проведет консультации по ситуации в Сирии - МИД Казахстана

Совет безопасности ООН в понедельник в штаб-квартире в Нью-Йорке обсудит палестинский вопрос и политическую ситуацию в Сирии, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"19 ноября состоится брифинг в Совбезе ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также консультации по политической ситуации в Сирии", - сказал казахстанский дипломат на брифинге в понедельник в Астане.

По словам А.Смадиярова, в консультациях, которые пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 19-21 ноября примет участие и казахстанская делегация.

Он также сообщил, что 20 ноября в Совбезе ООН состоятся открытые дебаты на тему "Мир и безопасность в Африке", "Усиление миротворческих операций в Африке".

"Как вы знаете, недавно 120 миротворцев Казахстана пополняли ряды "голубых касок" ООН, служащих в составе временах сил ООН в Ливане", - напомнил А.Смадияров.