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Дальнее зарубежье 19.11.2018 16:08

Гендиректор ОЗХО призывает международное сообщество соблюдать запрет на использование химоружия

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас призвал международное сообщество соблюдать нормы организации и следовать положениям конвенции.

"Международные нормы в отношении запрета использования химического оружия были нарушены, борьба должна быть мощной и единой в своей непоколебимости", - заявил он, выступая на конференции организации, прямую трансляцию которой ведет сайт ОЗХО.

В понедельник в Гааге началась генеральная конференция ОЗХО, на которой, как ожидается, может быть принято окончательное решение по вопросу о расширении полномочий организации и наделении ее атрибутивной функцией. То есть организация может получить право самостоятельно определять виновных в применении химического оружия, сейчас она может лишь устанавливать, действительно ли в том или ином случае были применены запрещенные вещества. Такая реформа была предложена Великобританией после инцидента с отравлением в Солсбери.

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Тэги: МИР, ОЗХО, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]