Гендиректор ОЗХО призывает международное сообщество соблюдать запрет на использование химоружия

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас призвал международное сообщество соблюдать нормы организации и следовать положениям конвенции.

"Международные нормы в отношении запрета использования химического оружия были нарушены, борьба должна быть мощной и единой в своей непоколебимости", - заявил он, выступая на конференции организации, прямую трансляцию которой ведет сайт ОЗХО.

В понедельник в Гааге началась генеральная конференция ОЗХО, на которой, как ожидается, может быть принято окончательное решение по вопросу о расширении полномочий организации и наделении ее атрибутивной функцией. То есть организация может получить право самостоятельно определять виновных в применении химического оружия, сейчас она может лишь устанавливать, действительно ли в том или ином случае были применены запрещенные вещества. Такая реформа была предложена Великобританией после инцидента с отравлением в Солсбери.