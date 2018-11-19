Путин по возвращении из Турции проведет в Сочи серию военных совещаний - Песков

Президент РФ Владимир Путин вечером возвратится из Турции в Сочи, где начнет серию традиционных военных совещаний, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером, как ожидается, президент вернется не в Москву, а в Сочи. И в Сочи начнется очередная серия, осенняя, совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и Оборонно-промышленного комплекса РФ", - заявил Д.Песков журналистам в понедельник.
Он напомнил, что такая практика является регулярной: президент "методом погружения" детально прорабатывает все вопросы в этой сфере в ходе ежедневных многочасовых консультаций.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»