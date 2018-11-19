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СНГ 19.11.2018 16:46

Путин по возвращении из Турции проведет в Сочи серию военных совещаний - Песков

Президент РФ Владимир Путин вечером возвратится из Турции в Сочи, где начнет серию традиционных военных совещаний, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером, как ожидается, президент вернется не в Москву, а в Сочи. И в Сочи начнется очередная серия, осенняя, совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и Оборонно-промышленного комплекса РФ", - заявил Д.Песков журналистам в понедельник.

Он напомнил, что такая практика является регулярной: президент "методом погружения" детально прорабатывает все вопросы в этой сфере в ходе ежедневных многочасовых консультаций.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВОЕННЫЕ, СОВЕЩАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]