Путин по возвращении из Турции проведет в Сочи серию военных совещаний - Песков

Президент РФ Владимир Путин вечером возвратится из Турции в Сочи, где начнет серию традиционных военных совещаний, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером, как ожидается, президент вернется не в Москву, а в Сочи. И в Сочи начнется очередная серия, осенняя, совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и Оборонно-промышленного комплекса РФ", - заявил Д.Песков журналистам в понедельник.

Он напомнил, что такая практика является регулярной: президент "методом погружения" детально прорабатывает все вопросы в этой сфере в ходе ежедневных многочасовых консультаций.