Президент РФ Владимир Путин второй раз менее чем за месяц прибыл в Стамбул.

Вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом В.Путин по видеосвязи примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

Лидеры будут наблюдать за происходящим на турецком побережье Черного моря и на судне-трубоукладчике Pioneering Spirit из конгресс-центра "Люфти Кирдар".

Затем президенты отправятся на двустороннюю встречу во дворец "Йылдыз", который в конце ХIX века был главной резиденцией султанов Османской империи.

В ходе беседы главы двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальную региональную и международную проблематику, сообщала ранее пресс-служба Кремля.

Интенсивность контактов президентов РФ и Турции приобрела в последнее время беспрецедентный характер. Это будет уже седьмая встреча В.Путина и Р.Т.Эрдогана в текущем году, кроме того они 17 раз общались по телефону.

В.Путин посещает Стамбул второй раз менее чем за месяц: 27 октября он прилетал сюда для участия в первой четырехсторонней встрече на высшем уровне по сирийскому урегулированию Турция-РФ-Германия-Франция.

Морской газопровод "Турецкий поток" напрямую соединит газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечит надежные поставки энергии в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу. Он начинается у города Анапы в России, проходит более 930 км по Черному морю и приходит к западной части Турции во Фракии - в 100 км западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкей.