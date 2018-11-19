В Кремле хотели бы, чтобы на выборах главы Интерпола победил российский кандидат Прокопчук, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле болеют за представителя России Александра Прокопчука на выборах главы Интерпола.

"Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру и хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах", - сказал Д.Песков в понедельник журналистам, отвечая на вопрос, касающийся выборов главы Интерпола.

В числе кандидатов на должность главы Интерпола - нынешний вице-президент Интерпола, глава Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Александр Прокопчук.

16 ноября британская газета "Файнэншл таймс" сообщила, что вице-президент Интерпола, россиянин Александр Прокопчук является одним из двух кандидатов на пост главы организации.

Газета отмечает, что, как ожидается, выборы нового главы организации состоятся 21 ноября 2018 года.

Помимо А.Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента.

Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.

В начале октября во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэна Хунвэя, который на тот момент занимал пост президента Интерпола. О его пропаже тогда сообщила его супруга. Она утверждала, что муж не выходил на связь с 29 сентября, а также, что некоторое время назад получала угрозы через социальные сети, а также по телефону. Позже китайские власти сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Китае под следствием по делу о коррупции.