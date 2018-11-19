Иностранные инвесторы с мая вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии

Иностранные инвесторы вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии с мая 2018 года, когда было сформировано коалиционное правительство популистов.
Согласно данным Банка Италии, в сентябре чистый отток составил 1,5 млрд евро после сокращения вложений на 17,4 млрд евро в августе.
Инвесторы обеспокоены спорами Рима и Брюсселя об итальянском бюджете на следующий год и политической ситуацией в стране в целом.
С понедельника министерство финансов Италии начало продвигать среди розничных инвесторов новые защищенные от инфляции гособлигации, пишет Financial Times. Таким образом, правительство рассчитывает привлечь больше денег населения.
В следующем году Риму потребуется разместить бонды примерно на 260 млрд евро, из которых 200 млрд евро должны обеспечить рефинансирование существующих бумаг.
Доходность гособлигаций Италии росла с мая, для 10-летних бумаг она достигла пика в прошлом месяце на уровне 3,68%, а сейчас составляет около 3,46% - примерно вдвое больше уровня до формирования коалиционного правительства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»