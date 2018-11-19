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Дальнее зарубежье 19.11.2018 17:16

Иностранные инвесторы с мая вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии

Иностранные инвесторы вывели 68 млрд евро из гособлигаций Италии с мая 2018 года, когда было сформировано коалиционное правительство популистов.

Согласно данным Банка Италии, в сентябре чистый отток составил 1,5 млрд евро после сокращения вложений на 17,4 млрд евро в августе.

Инвесторы обеспокоены спорами Рима и Брюсселя об итальянском бюджете на следующий год и политической ситуацией в стране в целом.

С понедельника министерство финансов Италии начало продвигать среди розничных инвесторов новые защищенные от инфляции гособлигации, пишет Financial Times. Таким образом, правительство рассчитывает привлечь больше денег населения.

В следующем году Риму потребуется разместить бонды примерно на 260 млрд евро, из которых 200 млрд евро должны обеспечить рефинансирование существующих бумаг.

Доходность гособлигаций Италии росла с мая, для 10-летних бумаг она достигла пика в прошлом месяце на уровне 3,68%, а сейчас составляет около 3,46% - примерно вдвое больше уровня до формирования коалиционного правительства.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ГОСОБЛИГАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]