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Дальнее зарубежье 19.11.2018 17:29

РФ пытается лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО - представитель США

Сформулированные РФ и Ираном предложения по поправкам к проекту бюджета ОЗХО на 2019 год нацелены на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм этой организации, заявил в понедельник постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд.

"Это бы лишило источников финансирования атрибутивный механизм, который был нами согласован в июне", - сказал он, выступая на генконференции ОЗХО.

Дипломат констатировал, что РФ и Иран разделили предложения о поправках на три части. Он предложил ради экономии времени провести одно голосование - по всем поправкам одновременно.

В свою очередь постпред Канады при ОЗХО Сабин Нольке отметила, что если не одобрить бюджет, то организация в 2019 году останется вообще без финансирования. Она отметила, что бюджет желательно одобрить консенсусом.

По словам С.Нольке, если этого не удастся добиться, то спустя сутки в ОЗХО проведут голосование по проекту бюджета. Он будет одобрен, если "за" проголосуют две трети членов организации.

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Тэги: США, ОЗХО, БЮДЖЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]