РФ пытается лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО - представитель США

Сформулированные РФ и Ираном предложения по поправкам к проекту бюджета ОЗХО на 2019 год нацелены на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм этой организации, заявил в понедельник постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд.
"Это бы лишило источников финансирования атрибутивный механизм, который был нами согласован в июне", - сказал он, выступая на генконференции ОЗХО.
Дипломат констатировал, что РФ и Иран разделили предложения о поправках на три части. Он предложил ради экономии времени провести одно голосование - по всем поправкам одновременно.
В свою очередь постпред Канады при ОЗХО Сабин Нольке отметила, что если не одобрить бюджет, то организация в 2019 году останется вообще без финансирования. Она отметила, что бюджет желательно одобрить консенсусом.
По словам С.Нольке, если этого не удастся добиться, то спустя сутки в ОЗХО проведут голосование по проекту бюджета. Он будет одобрен, если "за" проголосуют две трети членов организации.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»