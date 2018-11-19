РФ пытается лишить финансирования атрибутивный механизм ОЗХО - представитель США

Сформулированные РФ и Ираном предложения по поправкам к проекту бюджета ОЗХО на 2019 год нацелены на то, чтобы лишить финансирования атрибутивный механизм этой организации, заявил в понедельник постпред США при ОЗХО Кеннет Уорд.

"Это бы лишило источников финансирования атрибутивный механизм, который был нами согласован в июне", - сказал он, выступая на генконференции ОЗХО.

Дипломат констатировал, что РФ и Иран разделили предложения о поправках на три части. Он предложил ради экономии времени провести одно голосование - по всем поправкам одновременно.

В свою очередь постпред Канады при ОЗХО Сабин Нольке отметила, что если не одобрить бюджет, то организация в 2019 году останется вообще без финансирования. Она отметила, что бюджет желательно одобрить консенсусом.

По словам С.Нольке, если этого не удастся добиться, то спустя сутки в ОЗХО проведут голосование по проекту бюджета. Он будет одобрен, если "за" проголосуют две трети членов организации.