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Дальнее зарубежье 19.11.2018 17:44

В ЕС считают завершенными переговоры о проекте соглашения по Brexit - австрийский министр

Министр Австрии по делам ЕС Гернот Блюмель в понедельник заявил, что 27 стран-членов Евросоюза согласились не возобновлять переговоры о проекте соглашения с Лондоном по выходу Великобритании из ЕС, сообщают европейские СМИ.

"Обсуждение соглашения о выходе теперь будет закрыто. В течение долгих месяцев мы вели интенсивные и трудные переговоры", - сказал Г.Блюмель журналистам в Брюсселе.

По словам австрийского министра, страна которого сейчас председательствует в Совете ЕС, "первый сложный шаг сделан".

Он отметил, что теперь переговоры в Брюсселе сосредоточатся на "политической декларации" о будущих отношениях ЕС и Великобритании.

Ранее в понедельник координатор Евросоюза на переговорах о выходе Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье сообщил, что совет ЕС согласился с пакетом документов по соглашению по Brexit.

"Министры (члены Совета ЕС - ИФ) согласны с пакетом в целом, в частности, что касается упорядоченного выхода", - сказал он.

По его словам, "это соглашение дает возможность упорядоченного выхода, который в интересах всех. Он позволит открыть путь к амбициозному партнерству".

Председатель Европейского совета Дональд Туск ранее объявил, что назначил саммит ЕС для рассмотрения проекта соглашения по Brexit на 25 ноября.

Британский кабмин 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй согласованная ею сделка отвечает на все требования британцев на референдуме: возвращает Великобритании контроль над своими средствами, законами и границами, а также прекращает свободное перемещение, защищает рабочие места и обеспечивает безопасность.

Проект соглашения затрагивает различные сферы отношений ЕС и Великобритании после "развода", в том числе таможенную, торговую, юридическую и вопрос границ.

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Тэги: АВСТРИЯ, МИНИСТР, BREXIT


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