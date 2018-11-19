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Внешняя политика 19.11.2018 15:57

Беларусь продолжит поставки вооружения Азербайджану

Азербайджан и Беларусь по итогам переговоров президентов Ильхама Алиева и Александра Лукашенко подписали в понедельник ряд двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах.

Среди них: межправительственное соглашение о сотрудничестве в области миграции, соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности между Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством внутренних дел Азербайджана, сообщает БЕЛТА.

Кроме этого, заключены также двустороннее межведомственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольствия, меморандум о взаимопонимании между Минтруда и соцзащиты населения двух стран о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.

Еще один меморандум о взаимопонимании подписан между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Кроме этого, подписан протокол намерений о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между министерством связи и информатизации Беларуси и министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, План мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между МЧС двух стран от 17 октября 2006 года.

Также состоялась церемония гашения совместного почтового проекта Беларуси и Азербайджана, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений.

Р.Бабаев

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]