Беларусь продолжит поставки вооружения Азербайджану

Азербайджан и Беларусь по итогам переговоров президентов Ильхама Алиева и Александра Лукашенко подписали в понедельник ряд двусторонних документов, направленных на развитие сотрудничества в различных сферах.

Среди них: межправительственное соглашение о сотрудничестве в области миграции, соглашение о сотрудничестве между генеральными прокуратурами двух стран, соглашение о сотрудничестве в сфере судебно-экспертной деятельности между Государственным комитетом судебных экспертиз Беларуси и Министерством внутренних дел Азербайджана, сообщает БЕЛТА.

Кроме этого, заключены также двустороннее межведомственное соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и продовольствия, меморандум о взаимопонимании между Минтруда и соцзащиты населения двух стран о сотрудничестве в области труда, занятости и социальной защиты.

Еще один меморандум о взаимопонимании подписан между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

Кроме этого, подписан протокол намерений о развитии сотрудничества в области связи и информационно-коммуникационных технологий между министерством связи и информатизации Беларуси и министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, План мероприятий на 2019-2021 годы по реализации соглашения о сотрудничестве между МЧС двух стран от 17 октября 2006 года.

Также состоялась церемония гашения совместного почтового проекта Беларуси и Азербайджана, приуроченного к 25-летию установления дипломатических отношений.

Р.Бабаев