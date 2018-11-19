Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеосвязи наблюдают за завершением строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", передает корреспондент "Интерфакса" с церемонии из стамбульского конгресс-центра "Люфти Кирдар".

Телемост связывает Стамбул с бортом крупнейшего в мире судна-трубоукладчика Pioneering Spirit (длина 477 м), на котором находится руководство "Газпрома".

Газопровод "Турецкий поток" начинается у города Анапы в России, проходит более 930 км по Черному морю и приходит к западной части Турции во Фракии в ста километрах западнее Стамбула у населенного пункта Кыйыкей.

Сейчас потребители в Стамбуле зависят от поставок по Трансбалканскому газопроводу (западный маршрут), который был построен 30 лет назад. Данная газотранспортная система протяженностью 1400 км проходит через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию и только затем стыкуется с газораспределительной сетью Турции. Ее резервы на случай каких-либо сбоев слишком малы. "Турецкий поток" существенно снизит зависимость заданной части Турции от одного газопровода.

Турция ежегодно потребляет свыше 50 млрд куб. м трубопроводного газа и в следующие десять лет ожидается увеличение потребления до более 80 млрд куб. м (к 2030 году).

Морской газопровод "Турецкий поток" напрямую соединит газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечит надежные поставки энергии в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Морской газопровод состоит из двух параллельных ниток каждая пропускной способностью 15,75 млрд куб. м в год. При полной загрузке "Турецкий поток" ежегодно будет поставлять 31,5 млрд куб. м газа в Турцию и Европу. Далее будет построен сухопутный газопровод, который соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз и оттуда пройдет до своей конечной точки на границе с ЕС.

Строительством морского участка занимается 100-процентная дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport B.V. Морскую укладку трубы вел Pioneering Spirit - крупнейшее строительное судно в мире. С 2012 года "Газпром" направил на проект черноморского газопровода (сначала на "Южный поток", потом на "Турецкий" примерно 540 млрд рублей.