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Дальнее зарубежье 19.11.2018 18:02

Большинство популярных курортов Испании затоплены из-за шторма

Большинство популярных курортов Испании, в числе которых остров Тенерифе, Балеарские острова, затоплены из-за сильнейшего шторма, сообщает издание El Confidencial.

"Популярные туристические районы Испании оказались затопленными в результате сильных проливных дождей, которые начались в субботу. В Галисии найдено тело пожилой женщины, она утонула, когда ее дом затопило водой", - пишет газета.

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ростуризме, информации о пострадавших российских туристах во время стихийного бедствия на курортах Испании не поступало. "Мы находимся на связи с ситуационно-кризисным центром (ДСКЦ) МИД России", - заявили в ведомстве.

Как отмечает El Confidencial, на острове Тенерифе волны достигали 10 метров и снесли балконы гостиниц, находящихся на первой линии. В Малаге шторм разрушил несколько уличных кафе и ресторанов.

В провинциях Аликанте и Валенсия, а также в Барселоне объявлен красный уровень опасности. На Балеарских островах действует оранжевый уровень опасности.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КУРОРТЫ, ШТОРМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]