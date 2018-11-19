Турецко-российские отношения не подвержены давлению третьих стран - Эрдоган

Отношения России и Турции никогда не поддавались давлению третьих стран, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В рамках двусторонних отношений мы никогда не руководствовались каким-то давлением со стороны третьих стран", - сказал он, выступая на церемонии завершения прокладки морской части газопровода "Турецкий поток".

Эта реплика Р.Эрдогана вызвала длительные овации присутствовавших на церемонии и выкрики в адрес турецкого лидера "Турция тобой гордится!"

Президент Турции также указал на долгую историю отношений между двумя странами, в течение которой стороны "прошли через все возможные тесты на прочность".

Р.Эрдоган Россию долгосрочным и надежным другом Турции.

Он подчеркнул, что ситуации, когда те или иные страны испытывают на себе внешнее давление и нарушение их суверенных прав, не пойдут на пользу никому.