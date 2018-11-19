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Регион 19.11.2018 16:36

Турецко-российские отношения не подвержены давлению третьих стран - Эрдоган

Отношения России и Турции никогда не поддавались давлению третьих стран, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"В рамках двусторонних отношений мы никогда не руководствовались каким-то давлением со стороны третьих стран", - сказал он, выступая на церемонии завершения прокладки морской части газопровода "Турецкий поток".

Эта реплика Р.Эрдогана вызвала длительные овации присутствовавших на церемонии и выкрики в адрес турецкого лидера "Турция тобой гордится!"

Президент Турции также указал на долгую историю отношений между двумя странами, в течение которой стороны "прошли через все возможные тесты на прочность".

Р.Эрдоган Россию долгосрочным и надежным другом Турции.

Он подчеркнул, что ситуации, когда те или иные страны испытывают на себе внешнее давление и нарушение их суверенных прав, не пойдут на пользу никому.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]