Турецко-российские отношения не подвержены давлению третьих стран - Эрдоган

Отношения России и Турции никогда не поддавались давлению третьих стран, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"В рамках двусторонних отношений мы никогда не руководствовались каким-то давлением со стороны третьих стран", - сказал он, выступая на церемонии завершения прокладки морской части газопровода "Турецкий поток".
Эта реплика Р.Эрдогана вызвала длительные овации присутствовавших на церемонии и выкрики в адрес турецкого лидера "Турция тобой гордится!"
Президент Турции также указал на долгую историю отношений между двумя странами, в течение которой стороны "прошли через все возможные тесты на прочность".
Р.Эрдоган Россию долгосрочным и надежным другом Турции.
Он подчеркнул, что ситуации, когда те или иные страны испытывают на себе внешнее давление и нарушение их суверенных прав, не пойдут на пользу никому.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»