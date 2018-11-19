Сооружение газопровода "Турецкий поток" станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии завершения строительства морской части газопровода.

"Ввод в эксплуатацию "Турецкого потока", безусловно, позволит нашим странам качественно расширить сотрудничество в газовой сфере, будет иметь большое значение для экономического развития Турции и всего Черноморского региона, а также станет важным фактором обеспечения общеевропейской энергетической безопасности", - подчеркнул российский лидер.