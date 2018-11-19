Азербайджан откроет Торговые дома в областных центрах Беларуси

Азербайджан намерен расширять работу своего Торгового дома, который открылся в прошлом году в Минске, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Товары из Азербайджана широко представлены в Торговом доме. Отмечу, что они пользуются популярностью у белорусских покупателей. Поэтому президент Азербайджана принял решение о расширении этой сети на областные центры», - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает БЕЛТА.
По словам А.Лукашенко, в свою очередь, Беларусь предлагает свое участие в реализуемых на территории Азербайджана инфраструктурных проектах.
«Мы готовы участвовать в инфраструктурных проектах в Азербайджане: строительстве новых железных дорог, морских портов, логистических центров. Многое можно сделать вместе и в транспортно-логистической сфере», - отметил он.
По его словам, в ходе переговоров основное внимание уделялось успешному торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству.
А.Лукашенко также отметил наличие резервов сотрудничества в здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте и туризме.
По итогам переговоров А.Лукашенко и И.Алиев выразили убежденность, что дальнейшее укрепление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном отвечает коренным интересам народов обеих стран.
В совместном заявлении по итогам переговоров уделено значительное внимание магистральным направлениям экономического взаимодействия как в двустороннем, так и многостороннем форматах. В частности, стороны выразили готовность развивать и укреплять сотрудничество в области транспортно-логистических коммуникаций, способствовать созданию и обеспечению благоприятных условий для осуществления транспортных операций, в том числе в рамках участия в инициативе экономического пояса Шелкового пути, международном коридоре «Север-Юг» и других транзитных маршрутах.
Беларусь и Азербайджан также будут максимально способствовать реализации экономического потенциала обеих стран, увеличению объемов взаимной торговли, развитию кооперации в машиностроительном секторе, в области строительства, сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также других отраслях, в том числе инновационной сфере.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»