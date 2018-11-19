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Регион 19.11.2018 16:46

Путин поблагодарил турецких чиновников за своевременное разрешение работ по "Турецкому потоку"

резидент России Владимир Путин поблагодарил турецкие власти за своевременную выдачу всех необходимых разрешений на строительство "Турецкого потока", что позволило вести работы в соответствии с графиком.

"Хочу также выразить слова благодарности всем турецким коллегам: и бывшему министру экономики, который стоял в начале этого пути, и всем, кто своевременно давал разрешения на выдачу необходимых разрешений, лицензий", - сказал он на церемонии завершения прокладки морского участка газопровода "Турецкий поток".

В.Путин также поблагодарил и членов турецкого парламента за оказанную поддержку.

"Все это позволило строителям идти в рамках намеченного графика и даже с некоторым его опережением", - подчеркнул президент России.

Он выразил уверенность, что "Турецкий поток", как и другой крупный двусторонний проект - АЭС "Аккую", станет ярким символом поступательного развития многопланового российско-турецкого партнерства.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]