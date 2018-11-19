резидент России Владимир Путин поблагодарил турецкие власти за своевременную выдачу всех необходимых разрешений на строительство "Турецкого потока", что позволило вести работы в соответствии с графиком.

"Хочу также выразить слова благодарности всем турецким коллегам: и бывшему министру экономики, который стоял в начале этого пути, и всем, кто своевременно давал разрешения на выдачу необходимых разрешений, лицензий", - сказал он на церемонии завершения прокладки морского участка газопровода "Турецкий поток".

В.Путин также поблагодарил и членов турецкого парламента за оказанную поддержку.

"Все это позволило строителям идти в рамках намеченного графика и даже с некоторым его опережением", - подчеркнул президент России.

Он выразил уверенность, что "Турецкий поток", как и другой крупный двусторонний проект - АЭС "Аккую", станет ярким символом поступательного развития многопланового российско-турецкого партнерства.