резидент России Владимир Путин поблагодарил турецкие власти за своевременную выдачу всех необходимых разрешений на строительство "Турецкого потока", что позволило вести работы в соответствии с графиком.
"Хочу также выразить слова благодарности всем турецким коллегам: и бывшему министру экономики, который стоял в начале этого пути, и всем, кто своевременно давал разрешения на выдачу необходимых разрешений, лицензий", - сказал он на церемонии завершения прокладки морского участка газопровода "Турецкий поток".
В.Путин также поблагодарил и членов турецкого парламента за оказанную поддержку.
"Все это позволило строителям идти в рамках намеченного графика и даже с некоторым его опережением", - подчеркнул президент России.
Он выразил уверенность, что "Турецкий поток", как и другой крупный двусторонний проект - АЭС "Аккую", станет ярким символом поступательного развития многопланового российско-турецкого партнерства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»