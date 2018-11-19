Проект "Турецкий поток" является ярким примером умения защищать свои национальные интересы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая в понедельник на церемонии завершения строительства морской части газопровода "Турецкий поток" глава российского государства подчеркнул, что "этот проект не направлен против третьих стран".
По словам президента, это - пример не противостояния, а созидания.
"Проекты подобного рода носят исключительно созидательный характер. Они направлены на то, чтобы развивать отношения между государствами, устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан наших стран. Реализация проектов подобного рода и этого в частности яркий и хороший пример умения защищать свои национальные интересы. Потому что "Турецкий поток" полностью соответствует интересам национальной экономики Турецкий республики", - сказал В.Путин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»