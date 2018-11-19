Госдума направит наблюдателей на парламентские выборы в Армении

Госдума направит наблюдателей на выборы в Армению, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников.
"Мы девятого числа в Армению большую делегацию отправляем. В ней будут представители всех думских фракций", - сказал Л.Калашников журналистам в понедельник.
Парламентарий добавил, что как ожидается, он возглавит эту делегацию. В общей сложности в составе делегации будет девять человек, добавил глава комитета.
Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган на 9 декабря.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»