Госдума направит наблюдателей на парламентские выборы в Армении

Госдума направит наблюдателей на выборы в Армению, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы девятого числа в Армению большую делегацию отправляем. В ней будут представители всех думских фракций", - сказал Л.Калашников журналистам в понедельник.

Парламентарий добавил, что как ожидается, он возглавит эту делегацию. В общей сложности в составе делегации будет девять человек, добавил глава комитета.

Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган на 9 декабря.