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Регион 19.11.2018 18:31

Госдума направит наблюдателей на парламентские выборы в Армении

Госдума направит наблюдателей на выборы в Армению, сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников.

"Мы девятого числа в Армению большую делегацию отправляем. В ней будут представители всех думских фракций", - сказал Л.Калашников журналистам в понедельник.

Парламентарий добавил, что как ожидается, он возглавит эту делегацию. В общей сложности в составе делегации будет девять человек, добавил глава комитета.

Президент Армении Армен Саркисян 1 ноября подписал указ о роспуске парламента и назначении новых выборов в законодательный орган на 9 декабря.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]