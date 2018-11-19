Правительство Йемена готово участвовать в мирных переговорах в Швеции

Признанное международным сообществом правительство Йемена выражает готовность участвовать в мирных переговорах с повстанцами-хуситами в Швеции, сообщают в понедельник западные СМИ.
"Правительство проинформировало спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса, что оно направит правительственную делегацию на переговоры с целью достижения политического решения", - говорится в заявлении МИД Йемена, которое цитируют СМИ.
Ожидается, что в ближайшие дни М.Гриффитс посетит Йемен для переговоров с повстанцами-хуситами в рамках подготовки ко встрече в Швеции.
Ранее сообщалось, что по просьбе М.Гриффитса лидер хуситов распорядился прекратить атаки на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, и ее союзников. Военный конфликт в Йемене продолжается около трех лет.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»