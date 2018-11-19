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Дальнее зарубежье 19.11.2018 18:46

Правительство Йемена готово участвовать в мирных переговорах в Швеции

Признанное международным сообществом правительство Йемена выражает готовность участвовать в мирных переговорах с повстанцами-хуситами в Швеции, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Правительство проинформировало спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса, что оно направит правительственную делегацию на переговоры с целью достижения политического решения", - говорится в заявлении МИД Йемена, которое цитируют СМИ.

Ожидается, что в ближайшие дни М.Гриффитс посетит Йемен для переговоров с повстанцами-хуситами в рамках подготовки ко встрече в Швеции.

Ранее сообщалось, что по просьбе М.Гриффитса лидер хуситов распорядился прекратить атаки на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, и ее союзников. Военный конфликт в Йемене продолжается около трех лет.

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Тэги: ЙЕМЕН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, МИР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]