Правительство Йемена готово участвовать в мирных переговорах в Швеции

Признанное международным сообществом правительство Йемена выражает готовность участвовать в мирных переговорах с повстанцами-хуситами в Швеции, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Правительство проинформировало спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса, что оно направит правительственную делегацию на переговоры с целью достижения политического решения", - говорится в заявлении МИД Йемена, которое цитируют СМИ.

Ожидается, что в ближайшие дни М.Гриффитс посетит Йемен для переговоров с повстанцами-хуситами в рамках подготовки ко встрече в Швеции.

Ранее сообщалось, что по просьбе М.Гриффитса лидер хуситов распорядился прекратить атаки на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, и ее союзников. Военный конфликт в Йемене продолжается около трех лет.