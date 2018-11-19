ЕС призывает все афганские стороны к мирным переговорам

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник постановление по Афганистану, в котором подтвердил долгосрочные обязательства Евросоюза поддерживать афганский народ на пути к миру, безопасности и процветанию

"Совет приветствует временное применение соглашения о сотрудничестве в области партнерства и развития, которое он расценивает как важный этап в рамках двусторонних отношений между ЕС и Афганистаном", - говорится в заключениях министров иностранных дел Евросоюза.

Главы МИД стран ЕС подчеркнули, что министерская конференция по Афганистану, которая пройдет 27-28 ноября 2018 года в Женеве, будет представлять собой важную возможность проанализировать состояние дел с согласованными совместно реформами за период с брюссельской конференции 2016 года и разработать программу по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития, обращенную в будущее.

"Совет также напомнил поддержку Евросоюзом политического диалога и экономического сотрудничества между Афганистаном, соседними странами и регионом в целом, включая Центральную Азию, посредством создания сетей и партнерских отношений, призванных обеспечить устойчивую взаимосвязь", - отмечается в документах по итогам заседания.

В постановлении также содержится призыв к талибам принять участие в мирных переговорах.

"Совет настоятельно призывает все стороны конфликта, в частности "Талибан" , вступить в официальные мирные переговоры. ЕС приветствует недавние инициативы правительства Афганистана, такие как предложение переговоров без предварительных условий и временное прекращение огня в этом году во время праздника Ураза-байрам", - сказано в заключениях Совета ЕС.

В Евросоюзе выразили сожаление, что уровень насилия в стране не ослабевает, поскольку "Талибан" не согласился с продлением перемирия и отклонил предложение о прекращении огня.