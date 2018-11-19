ЕС призывает все афганские стороны к мирным переговорам

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник постановление по Афганистану, в котором подтвердил долгосрочные обязательства Евросоюза поддерживать афганский народ на пути к миру, безопасности и процветанию
"Совет приветствует временное применение соглашения о сотрудничестве в области партнерства и развития, которое он расценивает как важный этап в рамках двусторонних отношений между ЕС и Афганистаном", - говорится в заключениях министров иностранных дел Евросоюза.
Главы МИД стран ЕС подчеркнули, что министерская конференция по Афганистану, которая пройдет 27-28 ноября 2018 года в Женеве, будет представлять собой важную возможность проанализировать состояние дел с согласованными совместно реформами за период с брюссельской конференции 2016 года и разработать программу по обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития, обращенную в будущее.
"Совет также напомнил поддержку Евросоюзом политического диалога и экономического сотрудничества между Афганистаном, соседними странами и регионом в целом, включая Центральную Азию, посредством создания сетей и партнерских отношений, призванных обеспечить устойчивую взаимосвязь", - отмечается в документах по итогам заседания.
В постановлении также содержится призыв к талибам принять участие в мирных переговорах.
"Совет настоятельно призывает все стороны конфликта, в частности "Талибан" , вступить в официальные мирные переговоры. ЕС приветствует недавние инициативы правительства Афганистана, такие как предложение переговоров без предварительных условий и временное прекращение огня в этом году во время праздника Ураза-байрам", - сказано в заключениях Совета ЕС.
В Евросоюзе выразили сожаление, что уровень насилия в стране не ослабевает, поскольку "Талибан" не согласился с продлением перемирия и отклонил предложение о прекращении огня.
Завершился официальный визит Алиева в Беларусь
Беларусь и Азербайджан обговаривают поставку очередной партии военной техники - Алиев
Президент Азербайджана поблагодарил Беларусь за позицию по Карабаху
Саудовская Аравия в сентябре увеличила экспорт и добычу нефти - JODI
Brent перешла к снижению на укреплении доллара, подешевела до $66,4 за баррель
Газопровод "Турецкий поток" сможет поставлять топливо европейцам к концу 2019 года - Новак
Apple сокращает производство трех новейших моделей смартфонов
Депутаты предлагают правительству сдавать спорткомплексы в регионах Азербайджана в аренду частному сектору
Керимли оштрафован на 2,5 тыс. манатов за организацию несанкционированного шествия в Баку
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Началось вторичное обращение облигаций Embafinans
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»