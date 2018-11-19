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ТЭК 19.11.2018 17:14

Газпром завершил морскую укладку газопровода "Турецкий поток"

Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Черном море завершило морскую укладку газопровода "Турецкий поток".

Команду на сварку замыкающего стыка второй нитки газопровода дали президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы вас приветствуем. Пожалуйста, начинайте!" - сказал в начале церемонии В.Путин, обращаясь к главам "Газпрома"и Botash, передал корреспондент "Интерфакса".

Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер сообщил президентам РФ и Турции: "Мы вместе с генеральным директором Botash находимся в 2,5 км от турецкого берега на судне Pioneering Spirit. Длина судна 477 метров, это самое крупное строительное судно в мире, водоизмещением 1 млн тонн. Строительство "Турецкого потока" это уникальный проект - впервые на глубину 2,2 км уложена труба диаметром 813 мм. Две нитки газопровода построены между российской Анапой и турецким населенным пунктом Кыйикей. Протяженность каждой из ниток более 930 км. Мощность газопровода составляет 31,5 млрд куб. метров газа в год. Этого достаточно для газоснабжения 15 млн домохозяйств".

Член правления "Газпрома" Олег Аксютин добавил, что сварка замыкающего стыка морской части газопровода "Турецкий поток" завершена.

"Прошу дать команду на спуск в море трубы газопровода "Турецкий поток" замыкающим стыком", - обратился А.Миллер к руководителям двух держав.

"Начинайте!" - ответил В.Путин.

А.Миллер пояснил, что после сварки осуществляется ультразвуковой контроль шва, на место соединения труб наносится антикоррозионное покрытие. "Именно это позволяет обеспечить высокую надежность и экологическую безопасность эксплуатации морского газопровода", - добавил он.

"Средняя скорость укладки трубы судном 4,8 км, но в августе этого года при строительстве Турецкого потока был установлен новый мировой рекорд укладки крупных морских газопроводов - 6,330 км", - сообщил глава российской газовой компании.

"Замыкающий стык уже находится на стингере", - сказал А.Миллер. "Труба "Турецкого потока" замыкающим стыком спущена в акваторию Черного моря", - резюмировал он.

"Поздравляю!" - ответил В.Путин.

"Поздравляю! В добрый путь!" - напутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Турецкий поток" - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Работы по морскому участку газопровода ведет компания South Stream Transport B.V.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГАЗПРОМ, ПРОЕКТ, ЭТАП


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