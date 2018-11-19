Баку и Минск изучат возможность открытия железнодорожного маршрута Беларусь-Азербайджан

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и государственное объединение «Белорусская железная дорога» (БЖД) подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, передает пресс-служба БЖД.

Согласно сообщению, соглашение было подписано в рамках 11-го заседания азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому партнерству.

Документ подписали начальник БЖД Владимир Морозов и председатель АЖД Джавид Гурбанов.

«Соглашение направлено на использование и дальнейшее развитие транспортного и транзитного потенциала железнодорожных компаний с целью увеличения их доли на евроазиатском рынке железнодорожных транспортно-логистических услуг. Документ также подразумевает развитие грузовых железнодорожных перевозок по маршрутам Беларусь – Азербайджан – Турция, используя возможности новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, а также Беларусь – Азербайджан – Иран в рамках западного маршрута международного транспортного коридора Север – Юг», - говорится в сообщении.

Документом предусмотрено проведение совместной работы по созданию условий для цифровизации транспортных услуг и внедрению новых технологий в транспортно-логистической сфере, взаимодействие по вопросам маркетингового исследования рынка транспортно-логистических услуг.

Стороны также договорились изучить вопрос организации железнодорожного пассажирского сообщения Беларусь – Азербайджан, взаимодействие в производственной сфере, в части поставок продукции железнодорожного назначения, а также участия проектных и строительных организаций в проектировании и строительстве объектов железнодорожного транспорта.

Кроме того, железнодорожные компании договорились осуществлять обмен опытом по подготовке и переподготовке персонала железнодорожного транспорта, а также в социальной сфере.

А.Мамедов