Баку и Минск изучат возможность открытия железнодорожного маршрута Беларусь-Азербайджан

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и государственное объединение «Белорусская железная дорога» (БЖД) подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, передает пресс-служба БЖД.
Согласно сообщению, соглашение было подписано в рамках 11-го заседания азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому партнерству.
Документ подписали начальник БЖД Владимир Морозов и председатель АЖД Джавид Гурбанов.
«Соглашение направлено на использование и дальнейшее развитие транспортного и транзитного потенциала железнодорожных компаний с целью увеличения их доли на евроазиатском рынке железнодорожных транспортно-логистических услуг. Документ также подразумевает развитие грузовых железнодорожных перевозок по маршрутам Беларусь – Азербайджан – Турция, используя возможности новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, а также Беларусь – Азербайджан – Иран в рамках западного маршрута международного транспортного коридора Север – Юг», - говорится в сообщении.
Документом предусмотрено проведение совместной работы по созданию условий для цифровизации транспортных услуг и внедрению новых технологий в транспортно-логистической сфере, взаимодействие по вопросам маркетингового исследования рынка транспортно-логистических услуг.
Стороны также договорились изучить вопрос организации железнодорожного пассажирского сообщения Беларусь – Азербайджан, взаимодействие в производственной сфере, в части поставок продукции железнодорожного назначения, а также участия проектных и строительных организаций в проектировании и строительстве объектов железнодорожного транспорта.
Кроме того, железнодорожные компании договорились осуществлять обмен опытом по подготовке и переподготовке персонала железнодорожного транспорта, а также в социальной сфере.
А.Мамедов
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