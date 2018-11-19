Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9377 RUR   0.0257 GBR   2.1803 TRY   0.3178

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 15° 21 Ноя 13° 22 Ноя 11°

Транспорт и связь 19.11.2018 17:23

Баку и Минск изучат возможность открытия железнодорожного маршрута Беларусь-Азербайджан

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и государственное объединение «Белорусская железная дорога» (БЖД) подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, передает пресс-служба БЖД.

Согласно сообщению, соглашение было подписано в рамках 11-го заседания азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому партнерству.

Документ подписали начальник БЖД Владимир Морозов и председатель АЖД Джавид Гурбанов.

«Соглашение направлено на использование и дальнейшее развитие транспортного и транзитного потенциала железнодорожных компаний с целью увеличения их доли на евроазиатском рынке железнодорожных транспортно-логистических услуг. Документ также подразумевает развитие грузовых железнодорожных перевозок по маршрутам Беларусь – Азербайджан – Турция, используя возможности новой железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, а также Беларусь – Азербайджан – Иран в рамках западного маршрута международного транспортного коридора Север – Юг», - говорится в сообщении.

Документом предусмотрено проведение совместной работы по созданию условий для цифровизации транспортных услуг и внедрению новых технологий в транспортно-логистической сфере, взаимодействие по вопросам маркетингового исследования рынка транспортно-логистических услуг.

Стороны также договорились изучить вопрос организации железнодорожного пассажирского сообщения Беларусь – Азербайджан, взаимодействие в производственной сфере, в части поставок продукции железнодорожного назначения, а также участия проектных и строительных организаций в проектировании и строительстве объектов железнодорожного транспорта.

Кроме того, железнодорожные компании договорились осуществлять обмен опытом по подготовке и переподготовке персонала железнодорожного транспорта, а также в социальной сфере.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, ЖД, СОТРУДНИЧЕСТВО

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]