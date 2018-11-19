Турция, планирующая увеличить потребление газа до 60 млрд кубометров в год к 2020 году, делает все, чтобы стать энергетическим центром в регионе - одним из этапов является газопровод из России "Турецкий поток", заявил министр энергетики страны Фатих Донмез.
"Турция делает все, чтобы стать энергоцентром в регионе, и за этим стоит мощная политическая воля", - сказал он в ходе церемонии окончания строительства морской части газопровода "Турецкий поток".
Министр отметил, что к 2020 году потребление газа в стране увеличится до 60 млрд кубометров в год по сравнению с 55 млрд куб. м в год в 2015 году, добавив, что Турция занимает 4-е место в Европе по энергопотреблению.
"Кроме того, мы имеем потенциал по хранению газа", - сказал министр.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заметил, что из полной мощности газопровода "Турецкий поток" в 31 млрд кубометров в год, "как минимум половину газа, который будет поступать по данному газопроводу, планируется поставлять в страны Евросоюза".
"Что касается нашей страны, Стамбул, Бурса, Коджаэле, Измир - критически важные центры производства и экспорта - они также достигнут нового стимула и импульса. Вот почему Турция, не подвергаясь транзитным рискам как свои потребности, так и потребности в газе Евросоюза, сможет удовлетворить в полном объеме", - подчеркнул президент Турции.
"Турция дает возможность развитию конкуренции на рынке энергетики - с точки зрения ценообразования, установления справедливых условий для развития энергорынков мы делаем все необходимое. Для этого был введен недавно газопровод TANAP, затем в сентябре мы учредили рынок оптовой продажи энергоресурсов", - сказал также министр энергетики Турции.
"С точки зрения рынка продажи природного газа не только на национальном уровне мы установили всю необходимую инфраструктуру. И мы станем одной из стран, которая будет иметь весомое слово на данном рынке. И сейчас сделаем еще один шаг посредством данного проекта ("Турецкий поток" - ИФ). 15 млн домов в год будут удовлетворять свои потребности, когда "Турецкий поток" войдет в строй полностью", - заключил Ф.Донмез.
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