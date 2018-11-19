В Эстонии правящая коалиция вновь не смогла достичь согласия по Глобальному пакту ООН о миграции

В Эстонии совет правящей коалиции в понедельник не смог прийти к согласию о присоединении страны к Глобальному пакту о миграции.

Как сообщил по итогам заседания премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas), из трех правящих политических организаций партия Центра и Социал-демократическая партия выступают за присоединение к рамочному соглашению ООН, в то время как партия "Исамаа" (Isamaa) по-прежнему против.

"С миграционным рамочным соглашением ситуация та же, что и прежде. У партнеров нет единства по соглашению", - сказал глава правительства.

Он отметил также, что по предложению социал-демократов вопрос может быть передан на рассмотрение парламента и предложил обсудить его в четверг на специальном заседании правительства, а решение принять простым голосованием.

Как сообщили в понедельник "Интерфаксу" в канцелярии президента Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), глава государства намерена во второй половине дня принять по отдельности лидеров всех трех правящих партий, после чего выступить с заявлением для прессы.

Премьер-министр в минувшую пятницу признал, что в коалиции возник кризис в связи с расхождениями по вопросу присоединения страны к Глобальному пакту ООН о миграции. Правительство, где решения принимаются на консенсусной основе, было вынуждено в итоге заявить, что Эстония к договору не присоединяется.

Прошедшие в воскресенье переговоры лидеров партий, входящих в коалицию, о сохранении правящего союза закончились безрезультатно, было решено продолжить переговоры в понедельник.

В Эстонии многие опасаются, что подписание пакта может привести к наплыву мигрантов. Так, 12 ноября входящая в парламент Консервативная народная партия инициировала сбор подписей против договора. К 16 ноября его подписали более 10 тыс. человек.

Президент Эстонии выразила в пятницу сожаление в связи с отказом правительства подписывать договор и высказала мнение, что этот вопрос используется в уже начавшейся предвыборной гонке.

Незадолго до решения правительства К.Кальюлайд совершила турне по ряду стран Азии и Африки с целью добиться их согласия на избрание Эстонии непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2020-2021 годы. Однако, как считают некоторые ведущие СМИ, позиция Эстонии по этому чувствительному для стран Азии и Африки вопросу произведет неблагоприятное мнение о балтийской республике и место непостоянного члена Совбеза ООН может отойти конкурирующей Румынии.

Глобальный пакт о миграции может стать первым соглашением, заключенным под эгидой ООН, который охватит все аспекты международной миграции. Его планируется подписать 10-11 декабря на специальной международной конференции в столице Марокко Марокеше.

В то же время США, Польша, Венгрия, Болгария, Чехия, Австрия и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.