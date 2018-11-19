Министр энергетики РФ Александр Новак убежден, что газ по трубопроводу "Турецкий поток" к концу 2019 года начнет поступать как турецким потребителям, так и в страны Европы.

"Уверен, что оставшаяся часть строительства - сухопутная часть этого газопровода - будет реализована в сроки, предусмотренные "дорожной картой", и к концу 2019 года фактически газ из РФ сможет быть подан турецким потребителям и поставляться в европейские страны", - сказал А.Новак журналистам после завершения церемонии окончания строительства морского участка газопровода "Турецкий поток", в которой по видеосвязи приняли участие президенты России и Турции.

Министр напомнил, что проект даст возможность напрямую поставлять газ в Турецкую Республику и обеспечить его поставки в юго-восточную часть и южные страны Европы.

"Это масштабный исторический проект. Такие проекты реализуются на десятилетия(...) Этот проект сегодня дает новый импульс для развития взаимоотношений между Россией и Турцией", - сказал А.Новак.