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Дальнее зарубежье 19.11.2018 20:30

Главы МИД Ирана и Великобритании обсудили механизмы расчетов с Тегераном

Глава МИД Ирана Джавад Зариф провел переговоры с британским коллегой Джереми Хантом, на которых они обсудили специальный механизм расчетов европейских стран с Ираном (Special Purpose Vehicle, (SPV).

"В ходе встречи, стороны обсудили различные аспекты взаимоотношений, включая вопросы, относящиеся к механизму расчетов европейских стран с Ираном, нацеленному на развитие экономических и торговых отношений в рамках ядерного соглашения с Ираном", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД Ирана.

Кроме того, Дж.Зариф и Дж.Хант обсудили ряд региональных вопросов, в том числе о необходимости окончания войны в Йемене.

США по инициативе президента Дональда Трампа вышли из соглашения по иранскому атому и восстановили санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий. Они распространяются также и на третьи страны и компании, которые продолжают деловые связи с Ираном, в первую очередь, импортирующие иранские углеводороды.

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Тэги: ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]