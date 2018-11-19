Главы МИД Ирана и Великобритании обсудили механизмы расчетов с Тегераном

Глава МИД Ирана Джавад Зариф провел переговоры с британским коллегой Джереми Хантом, на которых они обсудили специальный механизм расчетов европейских стран с Ираном (Special Purpose Vehicle, (SPV).
"В ходе встречи, стороны обсудили различные аспекты взаимоотношений, включая вопросы, относящиеся к механизму расчетов европейских стран с Ираном, нацеленному на развитие экономических и торговых отношений в рамках ядерного соглашения с Ираном", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте МИД Ирана.
Кроме того, Дж.Зариф и Дж.Хант обсудили ряд региональных вопросов, в том числе о необходимости окончания войны в Йемене.
США по инициативе президента Дональда Трампа вышли из соглашения по иранскому атому и восстановили санкции против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий. Они распространяются также и на третьи страны и компании, которые продолжают деловые связи с Ираном, в первую очередь, импортирующие иранские углеводороды.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»