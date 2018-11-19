США пытаются убедить Италию не отказываться от санкций против РФ - СМИ

Дипломаты США предпринимают меры, чтобы не позволить правительству Италии прекратить поддержку антироссийских санкций, сообщает интернет-издание BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника.

При этом, уточняет издание, именно давление Вашингтона является критически важным для того, чтобы итальянское правительство продолжало поддерживать санкционный режим.

BuzzFeed News напоминает, что представители правящих в Италии популистских партий "Пять звезд" и "Лига Севера" уже неоднократно высказывались за снятие санкций в России.