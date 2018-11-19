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Дальнее зарубежье 19.11.2018 23:01

США пытаются убедить Италию не отказываться от санкций против РФ - СМИ

Дипломаты США предпринимают меры, чтобы не позволить правительству Италии прекратить поддержку антироссийских санкций, сообщает интернет-издание BuzzFeed News со ссылкой на два дипломатических источника.

При этом, уточняет издание, именно давление Вашингтона является критически важным для того, чтобы итальянское правительство продолжало поддерживать санкционный режим.

BuzzFeed News напоминает, что представители правящих в Италии популистских партий "Пять звезд" и "Лига Севера" уже неоднократно высказывались за снятие санкций в России.

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Тэги: США, ИТАЛИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]