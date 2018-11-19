Берлин из-за дела Хашкаджи приостановил поставки оружия Эр-Рияду

Германия в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи приостановила поставки вооружения в Саудовскую Аравию, сообщил журналистам в понедельник представитель Минэкономики ФРГ Филипп Йорниц.

"В настоящее время разрешений не выдается. Правительство приняло меры в отношении обладателей уже выданных разрешений, так что в настоящее время поставок из Германии в Саудовскую Аравию нет", - сказал он.

Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что 18 гражданам Саудовской Аравии, предположительно замешанным в убийстве журналиста, запретили въезд в ФРГ и страны шенгенского соглашения.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане. Однако в администрации США эти сведения комментировать отказались.