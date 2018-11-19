Берлин из-за дела Хашкаджи приостановил поставки оружия Эр-Рияду

Германия в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи приостановила поставки вооружения в Саудовскую Аравию, сообщил журналистам в понедельник представитель Минэкономики ФРГ Филипп Йорниц.
"В настоящее время разрешений не выдается. Правительство приняло меры в отношении обладателей уже выданных разрешений, так что в настоящее время поставок из Германии в Саудовскую Аравию нет", - сказал он.
Ранее в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что 18 гражданам Саудовской Аравии, предположительно замешанным в убийстве журналиста, запретили въезд в ФРГ и страны шенгенского соглашения.
Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.
Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане. Однако в администрации США эти сведения комментировать отказались.
Министр обороны Азербайджана обсудит вопросы региональной безопасности с главами генштабов Грузии и Турции
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 30 нарушений - Минобороны Азербайджана
MBNP отбирает страховщика для медстрахования сотрудников
Азеришыг отбирает поставщика электрических счетчиков типа Smart-kart
Цены на нефть вновь перешли к снижению, Brent подешевела до $66,57 за баррель
Калгари отменил заявку на проведение Олимпиады в 2026 году
Взрыв произошел в жилом здании в Гяндже, погиб один человек, под завалами могут оставаться люди
Apple сокращает производство трех новейших моделей смартфонов
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
Началось вторичное обращение облигаций Embafinans
Сотрудник посольства США стал гостем "UNEC Business Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»