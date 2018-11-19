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Дальнее зарубежье 19.11.2018 21:48

НАТО следует укрепить мощности ПВО в регионе Балтийского моря, считает премьер Литвы

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис, находящийся в Брюсселе, призвал НАТО укрепить противовоздушную оборону (ПВО) в регионе Балтийского моря.

На встрече в понедельник с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом литовский премьер поблагодарил НАТО за то, что блок в последние годы стал укреплять мощности коллективной обороны в связи с обеспокоенностью Литвы и других стран региона действиями России.

"В последнее время блок НАТО действительно сделал немало в плане укрепления несколько подзабытых мощностей коллективной обороны и сдерживания. А для Литвы актуально, чтобы блок НАТО был готов в любое время и должным образом отреагировать на вероятную агрессию, укрепить мощности ПВО в регионе и предпринять другие важные шаги", - сказал С.Сквярнялис на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО.

Литва добивается, чтобы осуществляемая в настоящее время в странах Балтии миссия воздушной полиции НАТО стала составной частью ПВО, напоминает агентство BNS.

Это значит, что несущие дежурство истребители стран-членов Альянса смогут в случае кризиса выполнять боевые задачи.

Балтийские страны также добиваются помощи от НАТО в создании архитектуры региональной ПВО, чтобы соединить в одну схему обороны системы ПВО малой, средней и большой дальности.

Литва в настоящее время располагает только системами ПВО малой дальности, у нее подписан договор о закупке систем средней дальности, отмечает BNS.

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Тэги: ЛИТВА, ПРЕМЬЕР, НАТО, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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