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ТЭК 19.11.2018 20:42

Brent перешла к снижению на укреплении доллара, подешевела до $66,4 за баррель

Цены на нефть эталонной марки Brent перешли от роста к снижению в ходе торгов в понедельник на фоне укрепления американской валюты.

Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:11 МСК 19 ноября опустился на $0,38 (0,57%) - до $66,38 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в декабре, торги которым заканчиваются в понедельник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал к указанному времени на $0,13 (0,23%) - до $56,29 за баррель. Более активно торгуемый январский контракт вырос в цене на $0,07 (0,12%) - до $56,75 за баррель.

Индекс Bloomberg Dollar Spot Index, отслеживающий курс доллара к десяти основным мировым валютам, в ходе торгов в понедельник повышался на 0,2%. Сильный доллар является негативным фактором для сырьевых рынков, включая нефть.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник заявил, что производителям нефти "нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ноябре, на начало декабря более точно представлять себе текущую ситуацию и прогноз на зимний период".

"Заявления министра вернули внимание рынка к опасениям по поводу роста спроса и избытка предложения, из-за которых нефть оказалась под давлением", - говорит старший аналитик Tradition Energy Джин Макгиллиан. - Есть ощущение, что "медвежье" давление на рынке вновь начинает ощущаться".

Как стало известно ранее, трейдеры на прошлой неделе сократили число "бычьих" позиций на нефть марки WTI до минимума за 17 месяцев.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]