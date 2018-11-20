В результате стрельбы в больнице Чикаго погибло четыре человека, в том числе нападавший

Во время стрельбы в больнице в Чикаго (США) погибло четыре человека, включая неизвестного, который открыл огонь по персоналу и пациентам медучреждения, сообщила местная полиция.

"Три невинные жертвы и трусливый стрелок, который заслуживает быть безымянным, были убиты сегодня вечером", - написал в своем твиттере представитель полиции Чикаго Энтони Гульельми.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Среди жертв стрелка - офицер полиции Самюэль Джименез, доктор и помощник фармацевта.

В сообщении агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП) отмечается, что стрелок мертв, однако пока неизвестно, покончил ли он жизнь самоубийством или же был ликвидирован полицейскими.

Как заявили свидетели, стрельба началась на парковке возле больницы. Преступник разговаривал с женщиной, а потом выстрелил ей в грудь. После этого он вошел в здание больницы и продолжил стрельбу.

По словам свидетелей, он стрелял в людей наугад.

На данный момент у полиции нет данных о нападавшем и возможных мотивах, побудивших его открыть стрельбу.