Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9377 RUR   0.0257 GBR   2.1803 TRY   0.3178

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 13° 22 Ноя 11° 23 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 20.11.2018 09:06

В результате стрельбы в больнице Чикаго погибло четыре человека, в том числе нападавший

Во время стрельбы в больнице в Чикаго (США) погибло четыре человека, включая неизвестного, который открыл огонь по персоналу и пациентам медучреждения, сообщила местная полиция.

"Три невинные жертвы и трусливый стрелок, который заслуживает быть безымянным, были убиты сегодня вечером", - написал в своем твиттере представитель полиции Чикаго Энтони Гульельми.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Среди жертв стрелка - офицер полиции Самюэль Джименез, доктор и помощник фармацевта.

В сообщении агентства "Ассошиэйтед пресс" (АП) отмечается, что стрелок мертв, однако пока неизвестно, покончил ли он жизнь самоубийством или же был ликвидирован полицейскими.

Как заявили свидетели, стрельба началась на парковке возле больницы. Преступник разговаривал с женщиной, а потом выстрелил ей в грудь. После этого он вошел в здание больницы и продолжил стрельбу.

По словам свидетелей, он стрелял в людей наугад.

На данный момент у полиции нет данных о нападавшем и возможных мотивах, побудивших его открыть стрельбу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БОЛЬНИЦА, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Далай-лама госпитализирован в США Буша-старшего выписали из больницы после двухмесячного лечения Пациент психбольницы в США погиб, еще семь ранены в результате нападения неизвестного

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]