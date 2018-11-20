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Дальнее зарубежье 20.11.2018 09:15

Японское правительство решило сократить число банкетов в честь вступления на трон нового императора в следующем году

Правительство Японии решило сократить число банкетов с семи до четырех в честь возведения на престол нового императора Нарухито, сообщает "Майнити".

"Правительственный комитет во главе с премьер-министром Синдзо Абэ согласился принять в общей сложности 2 тыс. 600 гостей на четырех банкетах, которые состоятся в октябре 2019 года в честь возведения на престол наследного принца. Два из четырех банкетов пройдут в формате "шведского стола", - пишет издание.

Как отмечает газета, данный шаг будет предпринят для уменьшения нагрузки на наследного принца Нарухито, который взойдет на трон 1 мая 2019 года после того, как его отец Акихито откажется от престола. Издание подчеркивает, что это впервые за 200 лет, когда монарх откажется от власти при жизни.

Отмечается, что Акихито после своего вступления на престол в январе 1989 года участвовал в семи банкетах и принял 3 тыс. 600 гостей.

Комитет постановил приобрести новый автомобиль с улучшенными характеристиками безопасности и экономии топлива для парада, на котором нового император предстанет перед широкой публикой. Он запланирован на 22 октября. От идеи потратить 18 млн иен (около $160 тыс.) на модернизацию кабриолета, использовавшегося на предыдущем параде в ноябре 1990 года, правительство отказалось.

По данным издания, в основной церемонии вступления на престол, которая состоится 22 октября, примут участие около 2,5 тыс. приглашенных, около 900 иностранных гостей будут приглашены на ужин, организованный премьер-министром С.Абэ и его женой.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ЦЕРЕМОНИЯ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]