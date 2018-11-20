Девять человек погибли в крупной автомобильной аварии в Китае

Число погибших в результате аварии с участием 28 машин на скоростной автомагистрали в китайской провинции Хэнань достигло девяти человек, сообщает агентство "Синьхуа".
По данным местных властей, еще девять участников массового дорожно-транспортного происшествия получили повреждения. Раненые госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.
Инцидент произошел около 07:30 (03:30 ) в понедельник на участке скоростной трассы Дацин-Гуанчжоу в районе уезда Пинъюй в провинции Хэнань. Предварительное расследование показало, что причиной аварии стал туман.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»