Девять человек погибли в крупной автомобильной аварии в Китае

Число погибших в результате аварии с участием 28 машин на скоростной автомагистрали в китайской провинции Хэнань достигло девяти человек, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным местных властей, еще девять участников массового дорожно-транспортного происшествия получили повреждения. Раненые госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел около 07:30 (03:30 ) в понедельник на участке скоростной трассы Дацин-Гуанчжоу в районе уезда Пинъюй в провинции Хэнань. Предварительное расследование показало, что причиной аварии стал туман.