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Дальнее зарубежье 20.11.2018 09:08

Девять человек погибли в крупной автомобильной аварии в Китае

Число погибших в результате аварии с участием 28 машин на скоростной автомагистрали в китайской провинции Хэнань достигло девяти человек, сообщает агентство "Синьхуа".

По данным местных властей, еще девять участников массового дорожно-транспортного происшествия получили повреждения. Раненые госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел около 07:30 (03:30 ) в понедельник на участке скоростной трассы Дацин-Гуанчжоу в районе уезда Пинъюй в провинции Хэнань. Предварительное расследование показало, что причиной аварии стал туман.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]