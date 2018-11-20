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Происшествия 20.11.2018 09:10

Взрыв произошел в жилом здании в Гяндже, погиб один человек, под завалами могут оставаться люди

Взрыв произошел во вторник утром в жилом четырехэтажном здании в Кяпазском районе Гянджи на западе Азербайджана, по предварительным данным, произошла утечка газа, сообщает МЧС республики.

"Сегодня в утренние часы в Центр управления чрезвычайными ситуациями поступила информация о взрыве, произошедшем в четырехэтажном жилом здании на территории Кяпазского района города Гянджа", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

"По предварительным данным, разрушены квартиры в одном из трех подъездов здания. Под завалами могут быть люди", - отмечается в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, сообщили в ведомстве.

«Из-под завалов извлечено тело одного человека. Еще один пострадавший доставлен в военный госпиталь», - сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

На месте обрушения здания находятся шесть бригад скорой неотложной помощи, отметила она.

«В результате обрушения здания погиб Джума Джумазаде (1994 г.р.). Из-под завалов спасен Орхан Мамедли», - сообщает пресс-служба МЧС.

Для ускорения работ по спасению людей, которые могут еще находиться под завалами обрушившегося здания, в Гянджу из столицы вертолетом доставлены спасатели и специальная кинологическая группа МЧС.

Р.Бабаев

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Тэги: ЗДАНИЕ, ВЗРЫВ, ОБРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]