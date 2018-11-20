В ЕС увидели признаки деэскалации ситуации в Йемене

Йемен переживает очень важный период, отмечены некоторые признаки деэскалации ситуации, заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

"Пока нет причин для безудержного оптимизма, но пришел момент для ясного сигнала всем тем, кто затронут конфликтом, и кто мог бы консолидировать эту деэскалацию, чтобы прийти к прекращению огня и возобновлению переговоров под эгидой спецпосланника ООН", - заявила Ф.Могерини в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе после обсуждения Советом ЕС по иностранным делам в ходе рабочего обеда ситуации в Йемене.

"Это, конечно, благодаря также усилиям, которые мы предприняли напрямую по отношению к некоторым ключевым игрокам в регионе и благодаря поддержке, которую мы вместе с рядом государств-членов ЕС оказали специальному представителю ООН (Мартину Гриффитсу - ИФ)", - сказала глава дипломатии Евросоюза, добавив, что ЕС готов еще умножить свои усилия в этом направлении.

Ф.Могерини также напомнила, что "Европейский союз остается и будет оставаться основным донором гуманитарной помощи Йемену".

"Мы крайне обеспокоены развитием гуманитарной ситуации на местах, и продолжим делать все возможное во взаимодействии с ООН, чтобы обеспечить доступ к гуманитарной помощи и чтобы были удовлетворены потребности нуждающихся людей", - подчеркнула глава европейской дипломатии.