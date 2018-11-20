Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9377 RUR   0.0257 GBR   2.1803 TRY   0.3178

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 13° 22 Ноя 11° 23 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 20.11.2018 09:15

Наследный саудовский принц примет участие в саммите G20 в конце ноября

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд примет участие в саммите G20 в Аргентине в конце ноября, сообщает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым на Мухаммеде бин Салмане лежит ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи. В прокуратуре отметили, что кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман не причастен к делу, и он не был осведомлен об операции в отношении Дж.Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Саммит "Группы двадцати" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ПРИНЦ, САММИТ, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Трамп надеется, что наследный принц Саудовской Аравии не имеет отношения к гибели Хашкаджи Помпео обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке Саудовский принц предложил разрешить женщинам садиться за руль Принца королевской семьи Саудовской Аравии подвергли порке - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]