Наследный саудовский принц примет участие в саммите G20 в конце ноября

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд примет участие в саммите G20 в Аргентине в конце ноября, сообщает в понедельник межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым на Мухаммеде бин Салмане лежит ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

Прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи. В прокуратуре отметили, что кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман не причастен к делу, и он не был осведомлен об операции в отношении Дж.Хашкаджи.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

Саммит "Группы двадцати" пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.