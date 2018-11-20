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СНГ 20.11.2018 09:16

Совет ЕС заслушал информацию о работе над спецмеханизмом расчетов с Ираном

Евросоюз работает для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе, включая создание специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Министры иностранных дел Франции и Великобритании выступили с информацией о ходе работы, представив также вклад министров финансов разных стран", - сказала Ф.Могерини в понедельник на пресс-конференции после обсуждения Советом ЕС по иностранным делам ситуации с СВПД после возобновления Соединенными Штатами антииранских санкций.

Она подчеркнула единство государств-членов ЕС в этом вопросе, которое, по ее словам, объясняется главным интересом Евросоюза - безопасностью.

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Тэги: ЕС, ИРАН, РАСЧЕТЫ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]