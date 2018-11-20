ЕС обновил свою политику кибербезопасности

Совет ЕС по иностранным делам утвердил обновленную версию политики ЕС в области киберобороны.
"Обновление позволяет ЕС учитывать изменяющиеся проблемы безопасности, поскольку первоначальная рамочная политика была принята в 2014 году. Оно определяет приоритетные области киберобороны и разъясняет роли участвующих в этом процессе", - сообщила пресс-служба Совета ЕС по итогам его заседания в понедельник в Брюсселе.
В коммюнике также отмечается расширяющееся сотрудничество ЕС по усилению возможностей киберобороны.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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