В ООН призвали Израиль предотвратить резкое обострение обстановки в секторе Газа

Израиль должен понять, что ситуация в секторе Газа носит взрывоопасный характер, и предотвратить ее обострение до критической точки, заявил на заседании Совбеза ООН спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

"Израиль должен признать, что Газа может взорваться, и предотвратить этот взрыв. Надо дать людям возможность нормализовать свою жизнь, ослабить блокаду и, в конечном счете, ее снять", - сказал Н.Младенов.

По его словам, 2 млн жителей в Газе "не могут быть заложниками политических позиций и балансировать на грани пропасти".

В связи с этим он призвал все стороны палестино-израильского конфликта "не тратить время, и заняться поисками ощутимого прогресса в ближайшие шесть месяцев в интересах палестинского народа, в интересах мира".

"Жизненно важно, чтобы все стороны прилагали усилия по деэскалации ухудшающейся ситуации, и воспользовались нынешней возможностью, чтобы способствовать решению гуманитарных, экономических проблем", - подчеркнул Н.Младенов.

Как отметил дипломат, "мы не можем бесстрастно взирать на раздел между западным берегом и Газой" и призвал к возобновлению переговоров по ближневосточному урегулированию.