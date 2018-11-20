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Дальнее зарубежье 20.11.2018 09:30

В ООН призвали Израиль предотвратить резкое обострение обстановки в секторе Газа

Израиль должен понять, что ситуация в секторе Газа носит взрывоопасный характер, и предотвратить ее обострение до критической точки, заявил на заседании Совбеза ООН спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов.

"Израиль должен признать, что Газа может взорваться, и предотвратить этот взрыв. Надо дать людям возможность нормализовать свою жизнь, ослабить блокаду и, в конечном счете, ее снять", - сказал Н.Младенов.

По его словам, 2 млн жителей в Газе "не могут быть заложниками политических позиций и балансировать на грани пропасти".

В связи с этим он призвал все стороны палестино-израильского конфликта "не тратить время, и заняться поисками ощутимого прогресса в ближайшие шесть месяцев в интересах палестинского народа, в интересах мира".

"Жизненно важно, чтобы все стороны прилагали усилия по деэскалации ухудшающейся ситуации, и воспользовались нынешней возможностью, чтобы способствовать решению гуманитарных, экономических проблем", - подчеркнул Н.Младенов.

Как отметил дипломат, "мы не можем бесстрастно взирать на раздел между западным берегом и Газой" и призвал к возобновлению переговоров по ближневосточному урегулированию.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ООН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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