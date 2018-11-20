Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9377 RUR   0.0257 GBR   2.1803 TRY   0.3178

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 13° 22 Ноя 11° 23 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 20.11.2018 09:45

США могут добавить Венесуэлу в список спонсоров терроризма - газета

Администрация президента США Дональда Трампа готовится добавить Венесуэлу в американский список государств-спонсоров терроризма, сообщает The Washington Post.

"Венесуэла, где правит социалистический лидер Николас Мадуро, будет внесена в список стран, правительство которых неоднократно обвиняли в поддержке международного терроризма", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает газета, в данном списке уже присутствуют Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

Издание добавляет, что данное решение может ограничить помощь США, которую они оказывают Венесуэле. Кроме того, будут заблокированы финансовые операции между странами.

Газета добавляет, что данный шаг дополнит санкции, которые ранее Вашингтон уже ввел против нескольких человек, имеющих тесные связи с Н.Мадуро. Под санкции попали, в том числе его жена, а также вице-президент Делси Родригес.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛЛА, ТЕРРОРИЗМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]