США могут добавить Венесуэлу в список спонсоров терроризма - газета

Администрация президента США Дональда Трампа готовится добавить Венесуэлу в американский список государств-спонсоров терроризма, сообщает The Washington Post.
"Венесуэла, где правит социалистический лидер Николас Мадуро, будет внесена в список стран, правительство которых неоднократно обвиняли в поддержке международного терроризма", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечает газета, в данном списке уже присутствуют Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.
Издание добавляет, что данное решение может ограничить помощь США, которую они оказывают Венесуэле. Кроме того, будут заблокированы финансовые операции между странами.
Газета добавляет, что данный шаг дополнит санкции, которые ранее Вашингтон уже ввел против нескольких человек, имеющих тесные связи с Н.Мадуро. Под санкции попали, в том числе его жена, а также вице-президент Делси Родригес.
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