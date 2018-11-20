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Дальнее зарубежье 20.11.2018 10:02

Совет ЕС и Европарламент не договорились по бюджету 2019 года

Совет ЕС сообщил в ночь на вторник, что не смог 19 ноября 2018 года прийти к согласию с Европарламентом на переговорах по бюджету Евросоюза на 2019 год.

"Совет сожалеет, что сегодня оказалось невозможным достичь соглашения по бюджету ЕС на 2019 год", - приводятся в коммюнике слова министра финансов председательствующей в Евросоюзе Австрии и главы переговорщиков Совета Хартвига Лёгера.

"В ходе процесса поиска компромисса Совет пытался найти решение, которое вооружило бы союз для предстоящих задач. Но я все еще верю, что мы сможем договориться о бюджете следующего года до конца нынешнего", - заявил австрийский министр.

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Тэги: ЕС, БЮДЖЕТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]