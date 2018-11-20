Министр обороны Азербайджана обсудит вопросы региональной безопасности с главами генштабов Грузии и Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проведет встречу с главами генштабов Турции и Грузии генералом армии Яшаром Гюлером и генерал-майором Владимиром Чачибая.

«В ходе встречи состоится обмен мнениями по развитию сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению региональной стабильности, в том числе безопасности региональных проектов и ряду других вопросов»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде