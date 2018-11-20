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Оборона 20.11.2018 09:32

Министр обороны Азербайджана обсудит вопросы региональной безопасности с главами генштабов Грузии и Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проведет встречу с главами генштабов Турции и Грузии генералом армии Яшаром Гюлером и генерал-майором Владимиром Чачибая.

«В ходе встречи состоится обмен мнениями по развитию сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению региональной стабильности, в том числе безопасности региональных проектов и ряду других вопросов»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ОБОРОНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]