Цены на нефть вновь перешли к снижению, Brent подешевела до $66,57 за баррель

Цены на нефть вновь перешли к снижению после подъема по итогам предыдущей сессии, в центре внимания рынка - готовящаяся встреча стран ОПЕК+ в Вене, которая запланирована на начало декабря.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 составляет $66,57 за баррель, что на $0,22 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $0,03 (0,04%) - до $66,79 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,09 (0,16%) - до $57,11 за баррель. По итогам торгов 19 ноября контракт подорожал на $0,52 (0,92%) - до $57,2 за баррель.

Поддержку рынку в понедельник оказала информация СМИ о том, что страны Евросоюза поддержали предложенные Францией санкции против двух граждан Ирана, которых связывают с недавним нападением на собрание иранской оппозиции в Париже, пишет MarketWatch.

"Теперь трейдеры закладывают в рынок возможность того, что Евросоюз, как и США, займет жесткую позицию в отношении Ирана, - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - И, возможно, в этот раз никаких исключений не будет".

Инвесторы продолжают оценивать вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение о сокращении добычи нефти на декабрьском заседании.

Ранее в этом месяце министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих отметил признаки избытка нефти на рынке и заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае сохранения устойчивого профицита.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник заявил, что производителям нефти "нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в ноябре, на начало декабря более точно представлять себе текущую ситуацию и прогноз на зимний период".

ОПЕК "продолжает обсуждать сокращение добычи нефти, чтобы остановить падение цен, однако Россия, кажется, не слишком поддерживает такую идею, что увеличивает ответственность Саудовской Аравии за какие-либо координированные действия", говорит аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.