Французы продолжают протесты против повышения цен на топливо

Французы продолжают во вторник блокировать автомагистрали по всей стране в знак протеста против роста цен на топливо, сообщает телеканал БФМ-ТВ.
По данным телеканала, утром во вторник акции проходят на трассе между Лионом и Оранжем, а также в Авиньоне, Ниме, Тулузе и Бордо. В ночь на вторник массовая акция прошла в Клермон-Ферране.
Накануне одна из крупных акций протеста прошла в коммуне Лизье в регионе Нормандия, там дороги заблокировали более 200 грузовиков. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона участников этой акции протеста.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер во вторник выразил недовольство поведением протестующих. Он отметил, что участники акций ведут себя агрессивно и забрасывают полицейских бутылками с зажигательными смесями.
"Право протестов - это не право на то, чтобы блокировать (дороги - ИФ) или применять силу против стражей порядка", - сказал министр.
Массовые акции против повышения цен на топливо начались в субботу, в них приняли участие около 300 тыс. человек. В воскресенье они продолжились. По данным МВД Франции, во время протестов один человек погиб, еще 400 пострадали. Стражи порядка задержали несколько сотен человек.
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